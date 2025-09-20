BJK Cup gli USA battono la Gran Bretagna e sfideranno l’Italia in finale | quando e dove vederla
Emma Navarro e Jessica Pegula battono Kartal e Boulter, portando gli USA in finale. Domani la sfida all’Italia in BJK Cup. Gli Stati Uniti d’America superano non senza sofferenze la Gran Bretagna, e lo fanno vincendo entrambe le sfide delle singolariste, evitando così il match di doppio decisivo. Emma Navarro ha superato Kartal col punteggio di 3-6, 6-4, 6-3, mentre Jessica Pegula ha vinto contro Boulter con un 3-6, 6-4, 6-2. Entrambi i match si sono chiusi al terzo set, ma entrambe le americane hanno vinto e raggiunto la finale. BJK Cup, USA vs Italia in finale: si gioca domani 21 settembre. Emma Navarro e Jessica Pegula torneranno a giocare nella giornata di domani nella finale di Billie Jean King Cup. 🔗 Leggi su Sportface.it
Stati Uniti in finale di Billie Jean King Cup con l'Italia: Navarro e Pegula rimontano la Gran Bretagna di Kartal e Boulter; BJK Cup, gli Stati Uniti battono la Gran Bretagna: sarà finale con l’Italia per il titolo; Tutto il tennis in diretta.
BJK Cup - Gli Stati Uniti raggiungono l’Italia in finale: Gran Bretagna battuta 2-0 - Il team guidato da Lindsay Davenport ha ottenuto un importante successo ai danni della Gran Bretagna nel segno delle rimon ... Segnala tennisworlditalia.com
Italia-Usa la finale di BJK Cup: sconfitta la Gran Bretagna senza bisogno del doppio - Saranno gli Usa a sfidare l'Italia nella finale di Billie Jean King Cup. msn.com scrive