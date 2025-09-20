BJK Cup gli USA battono la Gran Bretagna e sfideranno l’Italia in finale | quando e dove vederla

Emma Navarro e Jessica Pegula battono Kartal e Boulter, portando gli USA in finale. Domani la sfida all’Italia in BJK Cup. Gli Stati Uniti d’America superano non senza sofferenze la Gran Bretagna, e lo fanno vincendo entrambe le sfide delle singolariste, evitando così il match di doppio decisivo. Emma Navarro ha superato Kartal col punteggio di 3-6, 6-4, 6-3, mentre Jessica Pegula ha vinto contro Boulter con un 3-6, 6-4, 6-2. Entrambi i match si sono chiusi al terzo set, ma entrambe le americane hanno vinto e raggiunto la finale. BJK Cup, USA vs Italia in finale: si gioca domani 21 settembre. Emma Navarro e Jessica Pegula torneranno a giocare nella giornata di domani nella finale di Billie Jean King Cup. 🔗 Leggi su Sportface.it