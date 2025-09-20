BJK Cup 2025 Navarro firma l’1-0 degli USA sulla Gran Bretagna Vittoria in rimonta contro Kartal

Gli Stati Uniti si avvicinano alla finale di BJK Cup 2025 contro l’Italia. Emma Navarro regala il primo punto agli USA nella semifinale contro la Gran Bretagna, superando in rimonta Sonay Kartal con il punteggio di 3-6 6-4 6-3 dopo due ore e quattordici minuti di gioco. Adesso toccherà a Jessica Pegula e Katie Boulter, con la statunitense che parte nettamente favorita e può dare il secondo e decisivo punto alla propria squadra. Il match si apre con il break di Navarro e con l’immediato controbreak di Kartal. La britannica prosegue nella striscia di game consecutivi e nel quarto sfrutta l’ennesimo errore dell’americana per strapparle ancora il servizio e poi volare sul 4-1. 🔗 Leggi su Oasport.it

