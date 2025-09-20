Biomattone il progetto anti Co2 firmato Senini | la canapa per un’edilizia green
Montichiari (Brescia), 20 settembre 2025 – Un mattone isolante che regola l’umidità dell’aria e fissa Co2: si chiama B iomattone e si preannuncia come la nuova frontiera dell’edilizia circolare. Il progetto arriva da Brescia, in particolare da Tecnocanapa, divisione dedicata alla bioedilizia di Senini, azienda di Montichiari fondata nel 1960, che si è evoluta da produttore di blocchi per murature a punto di riferimento nel settore dell’edilizia sostenibile. “Biomattone rappresenta una risposta concreta e scalabile alla sfida della transizione ecologica nel settore delle costruzioni – dichiara Massimo Senini, titolare della Senini Srl –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
