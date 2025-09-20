Bimbo precipitato dal secondo piano di una scuola a Genova svolta nelle indagini | rimasto solo per 20 minuti
Svolta nelle indagini sul caso del bimbo caduto dal secondo piano di una scuola a Genova Voltri: la Procura apre un fascicolo per abbandono di minore. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Il bimbo è stato trasportato all'ospedale Gaslini in codice rosso: dalle prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita.
