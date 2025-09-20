Bimbo di tre anni morso da un cane nel Salernitano

Tempo di lettura: < 1 minuto Un bimbo di 3 anni è rimasto gravemente ferito a Caselle in Pittari (Salerno) a seguito di un’aggressione da parte del cane di famiglia. Il piccolo, secondo quanto si apprende, dopo essersi avvicinato all’animale, è stato morso alla testa. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in ospedale a Vallo della Lucania (Salerno). Spetterà ora ai medici valutare un eventuale trasferimento in una struttura specializzata. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Sapri. Il bimbo, seppur ferito in modo grave, non sarebbe in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Bimbo di tre anni morso da un cane nel Salernitano

