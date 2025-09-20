Bimbo di 7 anni cade dal terrazzo della scuola a Genova si indaga per abbandono di minore | Solo per 20 minuti

Si indaga per abbandono di minore dopo che un bimbo di 7 anni è precipitato dal terrazzo della sua scuola a Genova. Il piccolo è ricoverato in gravi condizioni dopo il volo dal secondo piano, mente nella scuola è stata disposta un'ispezione su indicazione del ministro dell'Istruzione Valditara. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: bimbo - anni

Gallipoli, bimbo di 7 anni cade in piscina e muore: choc all'acqua park

Gallipoli, il bimbo di 7 anni caduto in piscina si è aggravato ma è ancora in vita

Azzannato da un pitbull, grave bimbo di 4 anni

Monza, bimbo di 9 anni passa le giornate solo al bar: interviene la polizia locale #monza - X Vai su X

Mamma ha malore, a Varcaturo bimbo di 6 anni invia posizione con smartphone e la salva Vai su Facebook

Dramma a scuola a Genova, bimbo di 7 anni cade dal II piano: è grave. Disposta ispezione a scuola; VIDEO | Bambino cade dalla finestra della scuola: è gravissimo; Bimbo di 7 anni cade dal secondo piano di una scuola di Genova: è gravissimo. Valditara invia gli ispettori.

Bimbo di 7 anni cade dal terrazzo della scuola a Genova, si indaga per abbandono di minore: “Solo per 20 minuti” - Si indaga per abbandono di minore dopo che un bimbo di 7 anni è precipitato dal terrazzo della sua scuola a Genova ... Lo riporta fanpage.it

Condizioni gravi ma stabili, è sempre in rianimazione il bimbo di 7 anni caduto dalla finestra a scuola - Attualmente, è ricoverato in rianimazione in prognosi riservata per un importante trauma cranico. Riporta primocanale.it