Bimbo di 6 anni annegato | condannati 4 mesi genitori e bagnina

Una tragedia che ha scosso l’Alta Padovana nel 2021 è tornata in aula con una sentenza che cerca di dare un volto alle responsabilità. Il Tribunale di Padova ha infatti condannato a quattro mesi, con pena sospesa, i genitori del piccolo Christian Menin e la bagnina di servizio quel giorno, Maya. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Bimbo di 6 anni annegato: condannati 4 mesi genitori e bagnina; Bimbo di 6 anni morto in mare, le ore febbrili delle ricerche: cosa è successo; Carlo, annegato a 6 anni a Cavallino, i suoi disegni nell'epigrafe e le dediche sui cancelli: «Non ti dimenticheremo mai».

Bimbo di 6 anni annegato: condannati 4 mesi genitori e bagnina - il tribunale di Padova ha inflitto 4 mesi di reclusione (pena sospesa) ai genitori del piccolo Christian Menin e all’assistente bagnina ... Segnala padovaoggi.it

Christian Menin annega in piscina a 6 anni, genitori e bagnina condannati a 4 mesi: «Il piccolo lasciato solo vicino alla vasca non sapeva nuotare» - Oltre alla perdita del loro bambino, papà Emanuele Menin e mamma Lisa Toniato hanno dovuto subire una condanna a quattro mesi con la sospensione ... ilgazzettino.it scrive