Bimbo di 3 anni azzannato alla testa da un cane nel Salernitano
L'animale era sfuggito al controllo del proprietario, il piccolo elitrasportato in ospedale L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: bimbo - anni
