Bimbo caduto dal terrazzo della scuola | l' indagine è per abbandono di minore

Genovatoday.it | 20 set 2025

La procura di Genova ha ricevuto gli atti sull'incidente avvenuto all'istituto De Amicis di Voltri, dove un bambino di 7 anni è caduto da un terrazzino rimanendo gravemente ferito.Indagine per abbandono di minoreL'inchiesta è stata aperta a carico di ignoti con l'ipotesi di reato di abbandono di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

