Bimbo caduto dal terrazzo della scuola | l' indagine è per abbandono di minore
La procura di Genova ha ricevuto gli atti sull'incidente avvenuto all'istituto De Amicis di Voltri, dove un bambino di 7 anni è caduto da un terrazzino rimanendo gravemente ferito.Indagine per abbandono di minoreL'inchiesta è stata aperta a carico di ignoti con l'ipotesi di reato di abbandono di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Il bimbo di 7 anni caduto ieri dal terrazzo della scuola primaria De Amicis, nell’istituto comprensivo Voltri 1 di via Nicolò da Corte resta “ricoverato presso la Rianimazione dell'Istituto Giannina Gaslini in condizioni gravi, con prognosi riservata Vai su Facebook
Bimbo caduto a Voltri, gli investigatori: «Ha raggiunto il terrazzo da solo» - X Vai su X
Genova, bambino caduto dal terrazzo a scuola: si indaga per abbandono di minore; Bimbo caduto dal terrazzo della scuola: l'indagine è per abbandono di minore; Bambino cade dal terrazzo della scuola, la procura valuta due ipotesi di reato.
“Il bimbo caduto dal terrazzo a scuola è rimasto da solo per 20 minuti”. Contestato l’abbandono di minore - Si aggravano le accuse per l’incidente di giovedì mattina all’istituto De Amicis di Genova Voltri, sebbene il fascicolo sia ancora a carico di ignoti. Come scrive ilsecoloxix.it
Bimbo caduto dal terrazzo di una scuola di Genova, aperta un’inchiesta per lesioni - Il piccolo studente è ancora in rianimazione, la polizia indaga sulla supplenza del maestro di sostegno e sugli accessi al terrazzo ... Segnala ilsecoloxix.it