Bilancio consolidato | spaccatura in maggioranza FI chiede chiarimenti la Lega il rinvio
Maggioranza spaccata, stavolta sul Bilancio. La denuncia viene dalla minoranza in Consiglio comunale a Latina, dopo quanto accaduto in commissione Bilancio, dove era in esame il Bilancio consolidato del Comune di Latina. È stato in questo frangente che Forza Italia ha chiesto un rinvio per. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Bilancio consolidato, spaccatura in maggioranza, FI chiede chiarimenti, la Lega il rinvio del punto; Crisi Regione Lazio, FdI chiude la porta in faccia a Forza Italia. L’uscita dalla giunta è dietro l’angolo; Consiglio a Castellammare, c’è il presidente. Ma Vicinanza perde pezzi.
