Biancolino | Competizione in ogni ruolo continuità la nostra forza

Archiviata la vittoria sul Monza, l'Avellino si prepara a tornare in campo domani alle 15 allo Stadio dei Marmi contro la Carrarese. Raffaele Biancolino predica equilibrio: "La settimana è stata serena grazie ai tre punti conquistati, ma non possiamo adagiarci. Serve concentrazione e lavoro. Affrontiamo una squadra che in casa ha costruito la propria salvezza e che in estate ha alzato il livello qualitativo". Il tecnico biancoverde punta sulla solidità: "Ripartiamo dalle certezze. L'elenco degli infortunati non cambia rispetto alla sfida col Monza. Ho un gruppo ricco e competitivo, è giusto che ci sia battaglia in ogni ruolo.
