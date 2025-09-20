Tempo di lettura: 2 minuti Archiviata la vittoria sul Monza, l’Avellino si prepara a tornare in campo domani alle 15 allo Stadio dei Marmi contro la Carrarese. Raffaele Biancolino predica equilibrio: “La settimana è stata serena grazie ai tre punti conquistati, ma non possiamo adagiarci. Serve concentrazione e lavoro. Affrontiamo una squadra che in casa ha costruito la propria salvezza e che in estate ha alzato il livello qualitativo”. Il tecnico biancoverde punta sulla solidità: “Ripartiamo dalle certezze. L’elenco degli infortunati non cambia rispetto alla sfida col Monza. Ho un gruppo ricco e competitivo, è giusto che ci sia battaglia in ogni ruolo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Biancolino: “Competizione in ogni ruolo, continuità la nostra forza”