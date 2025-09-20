«Sorprende che alcune associazioni di consumatori o utenti, che per loro stesso motivo di esistenza dovrebbero interpretare le esigenze della gente, si pongano contro gli interessi e le richieste dei loro stessi rappresentati». Così la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d'Italia, NM, Udc, Maie, commenta la decisione del ministro Matteo Salvini, dell'Enac con il presidente Pierluigi Di Palma e di Ita Airways con l'ad Joerg Eberhardt di consentire il viaggio in cabina anche agli animali di grossa taglia. «Premesso che gli animali in cabina di piccola taglia o i service dog già viaggiavano sulla maggior parte delle compagnie aeree al mondo senza che mai si sia verificato un problema di disturbo o di igiene, a differenza dei più svariati casi umani – sottolinea Biancofiore – il Ministro Salvini, l'Enac e Ita hanno solo reso l'Italia orgogliosamente avanguardia di civiltà e ascoltato, loro sì, l'auspicio di milioni di cittadini al mondo possessori di animali domestici». 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Biancofiore sugli animali in cabina: bene Salvini, Ita e Enac, misura già presente sui treni