Bianca D’Aponte – Ensemble per Bianca dopo 22 anni la voce della cantautrice per la prima volta in un disco

AVERSA – Uscirà venerdì 24 ottobre “Bianca D’Aponte – Ensemble per Bianca” (Gro dischiIrd), il primo album della giovane e talentuosa cantautrice scomparsa prematuramente nel 2003, all’età di 23 anni, mentre stava lavorando al suo disco d’esordio. A lei è dedicato l’omonimo premio, riservato alla canzone d’autore al femminile, che quest’anno si terrà ad Aversa il 24 e il 25 ottobre. Dieci brani in tutto, che permetteranno di ascoltare la voce di Bianca restaurata e masterizzata da Tommy Bianchi con la supervisione di Foffo Bianchi. La produzione è stata poi affidata a musicisti amici del Premio ed estimatori della cantautrice, che hanno rivestito le canzoni di nuove sonorità. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
