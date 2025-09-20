Bianca D’Aponte – Ensemble per Bianca dopo 22 anni la voce della cantautrice per la prima volta in un disco

Lopinionista.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AVERSA – Uscirà venerdì 24 ottobre “Bianca D’AponteEnsemble per Bianca” (Gro dischiIrd), il primo album della giovane e talentuosa cantautrice scomparsa prematuramente nel 2003, all’età di 23 anni, mentre stava lavorando al suo disco d’esordio. A lei è dedicato l’omonimo premio, riservato alla canzone d’autore al femminile, che quest’anno si terrà ad Aversa il 24 e il 25 ottobre. Dieci brani in tutto, che permetteranno di ascoltare la voce di Bianca restaurata e masterizzata da Tommy Bianchi con la supervisione di Foffo Bianchi. La produzione è stata poi affidata a musicisti amici del Premio ed estimatori della cantautrice, che hanno rivestito le canzoni di nuove sonorità. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

bianca d8217aponte 8211 ensemble per bianca dopo 22 anni la voce della cantautrice per la prima volta in un disco

© Lopinionista.it - “Bianca D’Aponte – Ensemble per Bianca”, dopo 22 anni la voce della cantautrice per la prima volta in un disco

In questa notizia si parla di: bianca - aponte

Premio Bianca d’Aponte 2025: ecco le 10 finaliste

Scelte le 10 finaliste del Premio Bianca d'Aponte

Malto al ’Bianca d’Aponte’. Finalista migliori cantautrici: "Musica strumento di verità"

Cerca Video su questo argomento: Bianca D8217aponte 8211 Ensemble