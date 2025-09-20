Bernardo Silva Juve resta in piedi questo sogno per il calciomercato bianconero! Cosa filtra in vista della prossima estate
Bernardo Silva Juve, resta in piedi questo sogno per il calciomercato bianconero! Cosa filtra sul portoghese del City in vista della prossima estate. Il calciomercato non si ferma mai, e la Juventus è da sempre maestra nel pianificare il futuro e nel cogliere le grandi occasioni. L’ultima suggestione, lanciata dall’esperto di mercato Niccolò Ceccarini sulle pagine di TuttoMercatoWeb, ha i contorni del sogno: i bianconeri starebbero infatti monitorando con grande attenzione la situazione di Bernardo Silva, fuoriclasse del Manchester City. Un nome di caratura mondiale, che potrebbe rappresentare un’opportunità tanto rara quanto affascinante. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
