Bergomi insiste | L’Inter è stata bravissima negli ultimi anni ma non è la più forte! Ecco chi vedo come favorita

La sua previsione. Durante l'evento " Lo sport come palestra di vita ", organizzato da IW Private Investments, Beppe Bergomi, storico ex capitano dell' Inter, ha parlato dell'attuale campionato di Serie A e delle principali avversarie dei nerazzurri nella corsa allo scudetto. Secondo Bergomi, il Napoli resta la squadra più attrezzata, anche se il percorso in Champions League potrebbe influenzarne le prestazioni in campionato. La Juventus, guidata da Igor Tudor, con l'inserimento di giocatori di qualità, rappresenta una minaccia concreta, mentre il Milan ha una rosa talentuosa, ma in passato ha sofferto le scelte errate di alcuni allenatori.

