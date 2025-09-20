Beppe Bergomi a Fano | Il Napoli è la più attrezzata ma occhio alla Roma di Gasperini

Fano (Pesaro e Urbino) sabato 20 settembre 2025 - L’occasione è stata un appuntamento privato intitolato “Lo sport come palestra di vita”, organizzato da IW Private Investments, che ha riunito a Fano ospiti e clienti per un evento speciale al ristorante Levante gustando pesce, racconti di calcio e uno splendido tramonto direttamente sul mare. Protagonista Giuseppe “BeppeBergomi, bandiera dell’Inter e campione del mondo nell’82, che si è raccontato a cuore aperto tra attualità calcistica e ricordi di una carriera straordinaria. Come vede questo campionato appena iniziato? «Il Napoli mi sembra la squadra più attrezzata, ma molto dipenderà dal percorso in Champions. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

