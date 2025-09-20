Benevento presentato il libro a firma di Annalisa Angelone
Tempo di lettura: 3 minuti A 28 anni dalla sua tragica e ancora misteriosa scomparsa il fascino intramontabile di Lady Diana, gli echi del suo impegno, delle sue battaglie scomode, delle sue sfide sgradite all’establishment, dei suoi amori continuano a resistere a livello globale. Una figura potente e fragile protagonista del libro di Annalisa Angelone “ Diana Spencer Morte, mito e misteri” presentato nella suggestiva cornice dei giardini della Fagianella nell’ambito della rassegna culturale “Ritratto d’Autore- Quando i libri parlano”. Dopo i saluti del presidente del circolo, Biagio Prisco, che ha sottolineato ” l’occasione unica per addentrarsi nelle vicende intricate, ancora oggi avvolte nel mistero, della vita e della tragica scomparsa di Diana” l’autrice ha guidato il folto pubblico presente in un viaggio lucido e meticoloso basato su un’accurata disamina di centinaia di fonti, per svelare i retroscena e le omissioni che hanno caratterizzato l’ultima fase dell’esistenza di Lady D. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
