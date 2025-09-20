Benevento ospita ‘IO’ | un’opera audiovisiva sull’identità artificiale e l’osservazione del sé
Tempo di lettura: 2 minuti Il 27 e 28 settembre, negli spazi di Casa Pisani (Via Traiano, Benevento), andrà in scena “I.O. – Opera sull’identità artificiale e l’osservazione del sé”, un’installazione audiovisiva ideata da Antonio Zotti, Video Artist e AI specialist. L’opera intreccia simboli archetipici, immagini oniriche e riferimenti al test di Rorschach, per invitare lo spettatore a esplorare il proprio inconscio. Ispirata alla psicologia analitica di Carl Gustav Jung, l’opera mette al centro il concetto di ombra: quella parte nascosta e rimossa che ci abita e che spesso non vogliamo vedere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: benevento - ospita
