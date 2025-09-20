Tempo di lettura: < 1 minuto Per quanti domani non potranno essere sugli spalti del “Ciro Vigorito” dove sono attesi oltre 6000 spettatori, non mancano le alternative in tv. Il match, infatti, sarà trasmesso per gli abbonati su Now Tv e su Sky (canali 204 e 252), ma la sfida di cartello della quinta giornata potrà essere vista anche in chiaro sulla piattaforma Raiplay, oltre che su RaiSport al canale 58 del digitale terrestre. Prima della partita sarà osservato un minuto di raccoglimento per ricordare il giovane sciatore azzurro Matteo Franzoso morto in seguito ad una caduta in allenamento in Cile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento-Atalanta U23 visibile in chiaro su RaiSport: attesi 6000 spettatori al “Vigorito”