Beccato a 200 chilometri all’ora con la Maserati un 50enne respinge le accuse | Stava guidando mio suocero 90enne
La Maserati sfrecciava a oltre duecento chilometri orari lungo la superstrada Sora-Ferentino quando un autovelox, all’altezza di Veroli in provincia di Frosinone, ha fotografato la targa del macchinone. La violazione del codice della strada era importante, punti della patente pressoché dimezzati e una sanzione pesante per il portafoglio di un 50enne. Da qui l’idea: sostenere con tutti i mezzi che al volante della Maserati ci fosse il suocero 90enne, e scaricare su di lui tutta la responsabilità. La (finta) spiegazione dell’uomo: «Stava guidando lui». Non ha avuto esitazioni, una volta di fronte agli agenti, a indicare il padre della moglie come responsabile della violazione: «È stato lui, stava guidando lui». 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: beccato - chilometri
Vittorio Raiola è stato preso a Sant Julia' de Ramis, a pochi chilometri dal centro da Girona - facebook.com Vai su Facebook
Beccato a 200 chilometri all’ora con la Maserati, un 50enne respinge le accuse: «Stava guidando mio suocero 90enne» - L’uomo, 50enne, è stato rinviato a giudizio a Frosinone per sostituzione di persona e falsità ideologica. Da msn.com