Beautiful streaming replica puntata 20 settembre 2025 | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – sabato 20 settembre – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Eric ringrazia ancora una volta Finn per avergli salvato la vita. Il medico però si schernisce dicendo che il merito è stato soprattutto dell’immensa forza di volontà di Eric. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

