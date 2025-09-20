Beautiful Anticipazioni Puntata del 21 settembre 2025 | RJ pronto a festeggiare l' amore e non solo con Luna!

Vediamo insieme cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 21 settembre 2025 su Canale5. Le anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che RJ riceverà un messaggio molto importante, che cambierà tutto!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Beautiful Anticipazioni Puntata del 21 settembre 2025: RJ pronto a festeggiare l'amore e non solo con Luna!

In questa notizia si parla di: beautiful - anticipazioni

Beautiful Anticipazioni Americane: Luna pronta a colpire Steffy, tensione alle stelle

Beautiful Anticipazioni Puntata del 12 luglio 2025: Bridget e Finn pronti a staccare la spina a Eric!

Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 2 Luglio 2025

https://gaypress.it/beautiful-anticipazioni-coppia-gay/… Dopo 38 anni potrebbe arrivare nella soap opera più famosa al mondo, ovvero Beautiful, una storia d'amore gay tra due uomini : #19settembre #beautiful #anticipazioni #soapopera #gaypress - X Vai su X

Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 19 settembre 2025 dettagli nei commenti Vai su Facebook

Beautiful Anticipazioni Puntata del 21 settembre 2025: RJ pronto a festeggiare l'amore e non solo con Luna!; Beautiful, le trame della settimana dal 15 al 21 settembre; Beautiful Anticipazioni dal 21 al 27 settembre 2025: Eric sorprende Donna con un Matrimonio lampo.

Beautiful Anticipazioni Puntata del 21 settembre 2025: RJ pronto a festeggiare l'amore e non solo con Luna! - Le anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che RJ riceverà un messaggio molto importante, ... comingsoon.it scrive

Beautiful anticipazioni: il giallo sul padre di Luna e un matrimonio in vista - Tante le anticipazioni per le nuove puntate di Beautiful che ci aspettano su Canale 5: voi avete capito chi è davvero il padre di Luna? Come scrive ultimenotizieflash.com