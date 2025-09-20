Beautiful anticipazioni dal 21 al 27 settembre 2025 | Eric e Donna si sposano

Davidemaggio.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

© US Mediaset Un matrimonio improvviso caratterizza le prossime puntate di Beautiful. Durante la festa organizzata per celebrare la sua ripresa, Eric Forrester chiede infatti a Donna Logan di diventare sua moglie quella sera stessa. Di fronte ad amici e parenti, i due innamorati si sposano all’ultimo minuto, all’interno di una romantica cerimonia celebrata da Carter Walton. Maggiori info su quello che accadrà nelle  anticipazioni  che seguono.  Beautiful  è in onda 7 giorni su 7: la domenica alle 14.00 e dal lunedì al sabato alle 13:45 su Canale 5. E’ possibile vederla anche in streaming in diretta e in replica on demand su Mediaset. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

beautiful anticipazioni dal 21 al 27 settembre 2025 eric e donna si sposano

© Davidemaggio.it - Beautiful, anticipazioni dal 21 al 27 settembre 2025: Eric e Donna si sposano

In questa notizia si parla di: beautiful - anticipazioni

Beautiful Anticipazioni Americane: Luna pronta a colpire Steffy, tensione alle stelle

Beautiful Anticipazioni Puntata del 12 luglio 2025: Bridget e Finn pronti a staccare la spina a Eric!

Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 2 Luglio 2025

Beautiful Anticipazioni dal 21 al 27 settembre 2025: Eric sorprende Donna con un Matrimonio lampo; Beautiful: anticipazioni da domenica 21 a sabato 27 settembre! Eric e Donna si sposano!; Beautiful, le anticipazioni dal 21 al 27 settembre 2025.

beautiful anticipazioni 21 27Beautiful Anticipazioni Puntata del 21 settembre 2025: RJ pronto a festeggiare l'amore e non solo con Luna! - Le anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che RJ riceverà un messaggio molto importante, ... Secondo msn.com

beautiful anticipazioni 21 27Beautiful, anticipazioni al 27 settembre: Eric sposa Donna - Eric organizza una festa per la sua guarigione e chiede a Donna di sposarlo. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Beautiful Anticipazioni 21 27