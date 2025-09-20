Beautiful anticipazioni dal 21 al 27 settembre 2025 | Eric e Donna si sposano
© US Mediaset Un matrimonio improvviso caratterizza le prossime puntate di Beautiful. Durante la festa organizzata per celebrare la sua ripresa, Eric Forrester chiede infatti a Donna Logan di diventare sua moglie quella sera stessa. Di fronte ad amici e parenti, i due innamorati si sposano all’ultimo minuto, all’interno di una romantica cerimonia celebrata da Carter Walton. Maggiori info su quello che accadrà nelle anticipazioni che seguono. Beautiful è in onda 7 giorni su 7: la domenica alle 14.00 e dal lunedì al sabato alle 13:45 su Canale 5. E’ possibile vederla anche in streaming in diretta e in replica on demand su Mediaset. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
In questa notizia si parla di: beautiful - anticipazioni
Beautiful Anticipazioni Americane: Luna pronta a colpire Steffy, tensione alle stelle
Beautiful Anticipazioni Puntata del 12 luglio 2025: Bridget e Finn pronti a staccare la spina a Eric!
Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 2 Luglio 2025
https://gaypress.it/beautiful-anticipazioni-coppia-gay/… Dopo 38 anni potrebbe arrivare nella soap opera più famosa al mondo, ovvero Beautiful, una storia d'amore gay tra due uomini : #19settembre #beautiful #anticipazioni #soapopera #gaypress - X Vai su X
Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 19 settembre 2025 dettagli nei commenti Vai su Facebook
Beautiful Anticipazioni dal 21 al 27 settembre 2025: Eric sorprende Donna con un Matrimonio lampo; Beautiful: anticipazioni da domenica 21 a sabato 27 settembre! Eric e Donna si sposano!; Beautiful, le anticipazioni dal 21 al 27 settembre 2025.
Beautiful Anticipazioni Puntata del 21 settembre 2025: RJ pronto a festeggiare l'amore e non solo con Luna! - Le anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che RJ riceverà un messaggio molto importante, ... Secondo msn.com
Beautiful, anticipazioni al 27 settembre: Eric sposa Donna - Eric organizza una festa per la sua guarigione e chiede a Donna di sposarlo. Segnala msn.com