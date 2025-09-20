Beautiful anticipazioni dal 21 al 27 settembre 2025 | Eric e Donna si sposano

© US Mediaset Un matrimonio improvviso caratterizza le prossime puntate di Beautiful. Durante la festa organizzata per celebrare la sua ripresa, Eric Forrester chiede infatti a Donna Logan di diventare sua moglie quella sera stessa. Di fronte ad amici e parenti, i due innamorati si sposano all’ultimo minuto, all’interno di una romantica cerimonia celebrata da Carter Walton. Maggiori info su quello che accadrà nelle anticipazioni che seguono. Beautiful è in onda 7 giorni su 7: la domenica alle 14.00 e dal lunedì al sabato alle 13:45 su Canale 5. E’ possibile vederla anche in streaming in diretta e in replica on demand su Mediaset. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

