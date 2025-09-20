Beautiful Anticipazioni Americane | Luna incastra Will e conquista la sua libertà per sempre?

Nelle puntate americane di Beautiful quello che temevamo è successo. Il test di gravidanza fatto da Luna ha dichiarato che la Nozawa è incinta dello Spencer. Ma sarà vero e questo sarà il suo lasciapassare per la sua libertà? Ecco cosa sta succedendo negli episodi della Soap presto su Canale5. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Beautiful Anticipazioni Americane: Luna incastra Will e conquista la sua libertà per sempre?

In questa notizia si parla di: beautiful - anticipazioni

Beautiful Anticipazioni Americane: Luna pronta a colpire Steffy, tensione alle stelle

Beautiful Anticipazioni Puntata del 12 luglio 2025: Bridget e Finn pronti a staccare la spina a Eric!

Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 2 Luglio 2025

https://gaypress.it/beautiful-anticipazioni-coppia-gay/… Dopo 38 anni potrebbe arrivare nella soap opera più famosa al mondo, ovvero Beautiful, una storia d'amore gay tra due uomini : #19settembre #beautiful #anticipazioni #soapopera #gaypress - X Vai su X

Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 19 settembre 2025 dettagli nei commenti Vai su Facebook

Beautiful, anticipazioni americane: Luna torna dal regno dei morti, segreti svelati e il triangolo Brooke-Ridge-Taylor - Ma quello che è successo nelle ultime puntate americane della soap ha lasciato i fan senza fiato. Lo riporta alphabetcity.it

Beautiful anticipazioni: il giallo sul padre di Luna e un matrimonio in vista - Tante le anticipazioni per le nuove puntate di Beautiful che ci aspettano su Canale 5: voi avete capito chi è davvero il padre di Luna? Lo riporta ultimenotizieflash.com