Bazzani Gruppo costruito nel segno di Caja.

Uomo di sport, uomo di Effe. Dal suo scranno in prima fila Fabio Bazzani ha un punto di vista privilegiato sul mondo della Fortitudo, la sua seconda pelle e la lucida follia della sua vita, per citare un noto striscione. Bazzani, prime impressioni sulla squadra? "Che ci potesse essere rivoluzione era immaginabile. L’anno scorso è stata un’annata condizionata da una falsa partenza che ha vincolato tutto il resto. Poi Caja ha provato a metterci la pezza, ma non è stato facile. E’ stata una stagione travagliata". Però la squadra ha portato Cantù a gara-cinque. "Assolutamente, ma i primi tre mesi sono stati condizionanti e la squadra forse era poco propensa alle caratteristiche del coach". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

