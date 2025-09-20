Bazar della droga ambulante arrestati due giovani con 74 involucri di eroina e cocaina

Porto San Giorgio (Fermo), 20 settembre 2025 - Giravano con un bazar ambulante di eroina e cocaina, il denaro provento dello spaccio e un coltellaccio da cucina. E’ stata un’altra mattinata movimentata quella di ieri per la polizia, ma questa volta a Porto San Giorgio, dove gli agenti della squadra volante hanno arrestato due tunisini di 27 e 19 anni, già noti alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio in concorso. Una pattuglia, impegnata nel quotidiano servizio di controllo del territorio, transitando in via Nibbi ha notato una Fiat Punto parcheggiata con a bordo i due giovani nordafricani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bazar della droga ambulante, arrestati due giovani con 74 involucri di eroina e cocaina

In questa notizia si parla di: bazar - droga

