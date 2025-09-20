Battocletti vince il bronzo nei 5.000 ai Mondiali di Tokyo

La trentina ancora sul podio iridato in Giappone, per l'Italia è record di medaglie TOKYO (GIAPPONE) - Nadia Battocletti conquista la medaglia di bronzo nei 5000 metri ai Mondiali di atletica di Tokyo. 14'55"42 il crono della 25enne trentina delle Fiamme Azzurre, che porta l'Italia a quota sette med.

Atletica, Fabbri world lead! Furlani va lontano, Battocletti bis, Simonelli confortante, Iapichino vince

Battocletti meravigliosa ai Mondiali di atletica: Nadia vince la medaglia d’argento nei 10mila a Tokyo

ANCORAAAAAAAAAAAAAAAAA Lo ha. Fatto. ANCORA! Dopo l’argento nei 10.000, Nadia Battocletti vince anche il BRONZO MONDIALE nei 5000 metri di #Tokyo2025! È la sua prima medaglia iridata nella specialità! INDIMENTICABILEEEEEEEEEEEE - X Vai su X

Mondiali di atletica: Nadia Battocletti argento nei 10mila metri. L'azzurra in 30'38''23, nuovo record italiano. Vince Chebet #ANSA Vai su Facebook

Battocletti, ancora tu! Bronzo magico nei 5000, Italia da record; Nadia Battocletti, chi è l'azzurra che ha vinto il bronzo nei 5000 metri: record, famiglia, religione e passioni; Mondiali di Atletica: tutti i risultati di oggi LIVE.

Il messaggio di Nadia Battocletti dopo il bronzo nei 5000 ai Mondiali: “Non c’è un trono per nessuno” - Nadia Battocletti ha dato all'Italia la settima medaglia di questa edizione eccezionale dei Mondiali di atletica, vincendo il bronzo nei 5000 metri ... Riporta fanpage.it

