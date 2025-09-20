Battocletti magica è bronzo nei 5.000 | terza azzurra nella storia a vincere due medaglie ai Mondiali
“Non ci credo ancora“. E come non comprenderla: un super risultato come un bronzo nei 5.000 ai Mondiali di atletica, non è cosa di tutti giorni. Ed è così che Nadia Battocletti sale sul terzo gradino del podio regalando all’Italia la settima medaglia in questo Tokyo 2025. Ci prova e ci riesce alla grande, l’azzurra . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Nadia Battocletti è argento mondiale nei 10.000 metri!A Tokyo, l'azzurra ha corso una gara straordinaria, battendo il record italiano con 30'38"23 e sfiorando l'oro. "Volevo dimostrare che posso stare tra le grandi."Una notte magica per l'atletica italiana.
Atletica: ai Mondiali di Tokyo magico tris dell'Italia, dopo il podio della Palmisano l'argento della Battocletti e il bronzo di Fabbri - Sui 100 in semifinale un ritrovato Marcell Jacobs e una splendida Zaynab Dosso.