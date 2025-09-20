Battocletti è un bis storico! Arriva il bronzo nei 5000 dopo l' argento dei 10000

Gazzetta.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Solo Mennea e Panetta prima di lei aveva fatto doppietta in un mondiale. E con l'impresa di StraordiNadia l'Italia dell'atletica firma il record di medaglie di sempre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

battocletti 232 un bis storico arriva il bronzo nei 5000 dopo l argento dei 10000

© Gazzetta.it - Battocletti, è un bis storico! Arriva il bronzo nei 5000 dopo l'argento dei 10000

In questa notizia si parla di: battocletti - storico

Battocletti, &#232; un bis storico! Arriva il bronzo nei 5000 dopo l'argento dei 10000 - E con l'impresa di StraordiNadia l'Italia dell'atletica firma il record di medaglie di sempre ... Come scrive gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Battocletti 232 Bis Storico