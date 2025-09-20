Battocletti cosa c' è dietro il bronzo mondiale? L’analisi del coach
Nadia si prende un podio mondiale pesantissimo a Tokyo, alle spalle di Chebet e Kipyegon. Una gara di testa, una crescita straordinaria: Rondelli analizza la prova che la consacra tra le grandi del mezzofondo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Battocletti bronzo nei 5.000, insaziabile Nadia alla seconda medaglia ai Mondiali: «Voglio sognare in grande». Cosa ha pensato vicino al traguardo
Due medaglie mondiali, confermarsi nell’Olimpo dell’atletica ma la cosa più entusiasmante della #Battocletti è il suo sorriso quando parla. Che campionessa ha l’Italia! #Tokyo2025 - X Vai su X
ZONA MISTA / Il record di Francesco Panetta sulle siepi è ancora lì, intatto da 38 anni. Ma l’ex azzurro non si limita a ricordarlo: provoca Nadia Battocletti… scopri cosa ha detto - facebook.com Vai su Facebook
Grande Battocletti ancora una medaglia | è bronzo nei 5000 Per me è un sognoStaffetta Italia fuori | ricorso per ora respinto.