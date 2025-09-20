Battocletti cosa c' è dietro il bronzo mondiale? L’analisi del coach

Gazzetta.it | 20 set 2025

Nadia si prende un podio mondiale pesantissimo a Tokyo, alle spalle di Chebet e Kipyegon. Una gara di testa, una crescita straordinaria: Rondelli analizza la prova che la consacra tra le grandi del mezzofondo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Battocletti bronzo nei 5.000, insaziabile Nadia alla seconda medaglia ai Mondiali: «Voglio sognare in grande». Cosa ha pensato vicino al traguardo

Grande Battocletti ancora una medaglia | è bronzo nei 5000 Per me è un sognoStaffetta Italia fuori | ricorso per ora respinto.

