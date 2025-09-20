Battocletti bronzo nei 5mila Jacobs tamponato | ricorso respinto

L'atleta trentina aggiunge questa medaglia all'argento nei 10mila. Cambio testimone sfortunato per la staffetta 4x100 maschile L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Battocletti bronzo nei 5mila, Jacobs “tamponato”: ricorso respinto

In questa notizia si parla di: battocletti - bronzo

LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: argento Battocletti, bronzo Fabbri! 3 medaglie nel primo giorno per l’Italia! Delusione Iapichino

Mondiali di Tokyo, splendida Battocletti: è argento nei 10mila metri. Bronzo per Fabbri nel peso

Mondiali atletica 2025: Battocletti argento nei 10mila metri, bronzo Fabbri nel lancio del peso

Atletica, McLaughlin sfiora il record del mondo sui 400! Battocletti in finale, Pernici da applausi, Rojas torna di bronzo - - X Vai su X

L’Italia può festeggiare la prima medaglia d’oro ai Mondiali di atletica a Tokyo Dopo 2 argenti (Battocletti e Palmisano) e 2 bronzi (Aouani e Fabbri), ci ha pensato Mattia Furlani a vincere la medaglia più preziosa. Il classe 2005, già bronzo alle Olimpiadi Vai su Facebook

LIVE Mondiali di atletica: brava Nadia! Battocletti è bronzo nei 5000; Mondiali di Atletica: tutti i risultati di oggi LIVE; Staffette 4x100 fuori dalla finale. In pista anche Nadia Battocletti - Staffetta 4x100 azzurra femminile: Vittoria Fontana si infortuna, Italia out.

Mondiali atletica, la diretta: Battocletti lo ha fatto di nuovo: bronzo incredibile. Jacobs scivola: staffetta 4x100 negativa per l'Italia. In quella femminile, Fontana out ... - Gli azzurri, dopo aver vinto negli ultimi giorni alcune medaglie importanti, tra Mattia Furlani e Dallavalle, ha ancora molto da dire in questo torneo. Riporta ilmattino.it

Nadia Battocletti ha vinto la medaglia di bronzo nei 5mila metri ai Mondiali di atletica - La mezzofondista trentina Nadia Battocletti ha vinto la medaglia di bronzo nella gara dei 5mila metri ai Mondiali di atletica leggera in corso a Tokyo, in Giappone. Scrive ilpost.it