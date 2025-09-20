Battocletti bronzo nei 5000 | Nemmeno nei miei sogni Record per l' Italia | mai 7 medaglie

AGI - Nadia Battocletti è medaglia di bronzo nei 5000 metri dei Campionati mondiali di atletica leggera di Tokyo. L'azzurra, già argento nei 10.000 metri, nella lunga e vibrante finale è stata preceduta dalle keniane Beatrice Chebet (14'54"36) e Faith Kipyegon (14'55"07). Per Battocletti 14'55"42. Per l'Italia è la settima medaglia mondiale: un otro, tre argenti e tre bronzi. Con un'altra prestazione superlativa sotto l'aspetto tattico e della corsa, la mezzofondista azzurra amplia il suo medagliere. Rimasta sempre nelle posizione di testa, attenta ad eventuali allunghi, quando a circa 500 metri dall'arrivo, la portacolori delle Fiamme Azzurre allenata dal padre Giuliano, si è portata al comando del gruppo ancora compatto. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Battocletti bronzo nei 5000: "Nemmeno nei miei sogni". Record per l'Italia: mai 7 medaglie...

In questa notizia si parla di: battocletti - bronzo

LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: argento Battocletti, bronzo Fabbri! 3 medaglie nel primo giorno per l’Italia! Delusione Iapichino

Mondiali di Tokyo, splendida Battocletti: è argento nei 10mila metri. Bronzo per Fabbri nel peso

Mondiali atletica 2025: Battocletti argento nei 10mila metri, bronzo Fabbri nel lancio del peso

Nadia Battocletti fa il bis: dopo l’argento arriva il bronzo Cinquemila metri con il cuore a cento all’ora: Nadia Battocletti è di nuovo sul podio. Ha tagliato per terza il traguardo di Tokyo dopo una gara splendida, dopo aver condotto, controllato le avversarie. Anch Vai su Facebook

FENOME Nadia Battocletti si conferma nel gotha del mezzofondo e dopo l’argento nei 10.000 centra un magnifico bronzo nei 5000, giocandosela ancora una volta con le più forti! #WorldAthleticsChamps #Atletica #Tokyo2025 #Battocletti - X Vai su X

Nadia Battocletti è bronzo nei 5000 metri | Risultati Atletica Mondiali Tokyo 2025; LIVE Mondiali di atletica: brava Nadia! Battocletti è bronzo nei 5000; Nadia Battocletti, meraviglioso bis ai Mondiali di atletica a Tokyo: è bronzo nei 5000 metri.

Il messaggio di Nadia Battocletti dopo il bronzo nei 5000 ai Mondiali: “Non c’è un trono per nessuno” - Nadia Battocletti ha dato all'Italia la settima medaglia di questa edizione eccezionale dei Mondiali di atletica, vincendo il bronzo nei 5000 metri ... Scrive fanpage.it

VIDEO | Mondiali di Atletica, Battocletti conquista il bronzo nei 5000 metri e fa la storia: “Ci ho messo il fuoco” - FENOME?????????? ?????? Nadia Battocletti si conferma nel gotha del mezzofondo e dopo l’argento nei 10. Segnala dire.it