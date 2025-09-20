Battocletti bronzo nei 5000 | Nemmeno nei miei sogni Record per l' Italia | mai 7 medaglie

AGI - Nadia Battocletti è medaglia di bronzo nei 5000 metri dei Campionati mondiali di atletica leggera di Tokyo. L'azzurra, già argento nei 10.000 metri, nella lunga e vibrante finale è stata preceduta dalle keniane Beatrice Chebet (14'54"36) e Faith Kipyegon (14'55"07). Per Battocletti 14'55"42. Per l'Italia è la settima medaglia mondiale: un otro, tre argenti e tre bronzi.  Con un'altra prestazione superlativa sotto l'aspetto tattico e della corsa, la mezzofondista azzurra amplia il suo medagliere. Rimasta sempre nelle posizione di testa, attenta ad eventuali allunghi, quando a circa 500 metri dall'arrivo, la portacolori delle Fiamme Azzurre allenata dal padre Giuliano, si è portata al comando del gruppo ancora compatto. 🔗 Leggi su Agi.it

