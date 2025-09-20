Battocletti bronzo nei 5.000 insaziabile Nadia alla seconda medaglia ai Mondiali | Voglio sognare in grande Cosa ha pensato vicino al traguardo

Mai l’Italia di atletica ha raccolto questi risultati negli ultimi 30 anni, e il merito è anche di Nadia Battocletti. La 25enne di Cles, in Trentino, si mette al collo la seconda medaglia dei Mondiali di Tokyo. Dopo l’argento nei 10mila metri, arriva un bronzo nei 5mila. Un ottimo risultato per l’atleta italiana, che ha condotto fino all’ultimo rettilineo ed è stata infilata dalle keniane Beatrice Chebet e Faith Kipyegon. L’ultimo sprint di Battocletti e l’eredità di Göteborg. Nel 1995, in quel di Göteborg, la spedizione azzurra si era portata a casa sei medaglie iridate. Dal Giappone tornerà come minimo con sette, merito del terzo posto di Battocletti. 🔗 Leggi su Open.online