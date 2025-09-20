Battlefield 6 DICE è al lavoro con Sony e Microsoft per combattere l’uso del Cronus Zen da parte dei cheater

Il cheating rappresenta una delle principali sfide per gli sparatutto competitivi moderni ed ovviamente Battlefield 6 non fa eccezione. Proprio in ta senso DICE, lo studio dietro il titolo, ha confermato di lavorare a stretto contatto con Sony e Microsoft per combattere l’uso del Cronus Zen, un dispositivo hardware che consente di utilizzare macro e script automatizzati, come mira assistita, eliminazione del rinculo o incremento della velocità di fuoco, conferendo vantaggi irregolari ai giocatori. Questo tipo di strumenti è particolarmente difficile da intercettare, perché viene riconosciuto dalla console come una normale periferica. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Battlefield 6, DICE è al lavoro con Sony e Microsoft per combattere l’uso del Cronus Zen da parte dei cheater

