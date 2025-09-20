Battipaglia coltiva marijuana sul balcone | in manette 45enne
Gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Battipaglia hanno proceduto all’arresto di uno 45enne, per il reato di produzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Arrestato spacciatore nel Salernitano: coltivava marijuana sul balcone di casa. Gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Battipaglia hanno proceduto all’arresto di uno spacciatore di . 🔗 Leggi su 2anews.it
