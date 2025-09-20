Battipaglia arrestato spacciatore | coltivava piante di marijuana sul balcone di casa
Tempo di lettura: < 1 minuto In data 18 settembre 2025, gli agenti del Commissariato di P.S. di Battipaglia hanno proceduto all’arresto di uno spacciatore di anni 45, per il reato di produzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, in quanto lo stesso, a seguito di perquisizione domiciliare, veniva individuato in possesso di sette piante di marijuana con foglie ed infiorescenze, interrate in vasi di plastica e nascoste da un telo sul balcone, circa 500 grammi di marijuana, due bilancini di precisione nonché materiale per il confezionamento. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
