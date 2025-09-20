Settecento anni tondi tondi. Il 22 e il 23 settembre del 1325 Castruccio Castracani sconfigge ad Altopascio i fiorentini e cambia la storia della Toscana, anche se il condottiero morirà appena tre anni dopo. Il Comune di Lucca ricorderà l’evento e il personaggio con una serie di iniziative. Martedì 23 alle ore 18, l’amministrazione organizzerà la presentazione del documentario "Sulle orme di Castruccio" l’ultima opera realizzata da "Progetto Arte – Look Art", che ripercorre i principali luoghi dove c’è stato il passaggio del celebre personaggio. Un avvincente viaggio dal centro storico di Lucca fino ai territori interessati dalla battaglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Battaglia di Altopascio. Si avvicina il ricordo dell’eroica vittoria di Castruccio Castracani