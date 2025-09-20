Battaglia di Altopascio Si avvicina il ricordo dell’eroica vittoria di Castruccio Castracani
Settecento anni tondi tondi. Il 22 e il 23 settembre del 1325 Castruccio Castracani sconfigge ad Altopascio i fiorentini e cambia la storia della Toscana, anche se il condottiero morirà appena tre anni dopo. Il Comune di Lucca ricorderà l’evento e il personaggio con una serie di iniziative. Martedì 23 alle ore 18, l’amministrazione organizzerà la presentazione del documentario "Sulle orme di Castruccio" l’ultima opera realizzata da "Progetto Arte – Look Art", che ripercorre i principali luoghi dove c’è stato il passaggio del celebre personaggio. Un avvincente viaggio dal centro storico di Lucca fino ai territori interessati dalla battaglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: battaglia - altopascio
È uscito da poche ore il trailer di un documentario dedicato alla vita e gesta di Castruccio Castracani. L'intero documentario sarà presentato il 23 Settembre 2025, in occasione dei 700 anni dalla Battaglia di Altopascio, durante la conferenza aperta al pubblico Vai su Facebook
Ricordo Monte Battaglia, ci sarà Meluzzi - Domenica, con la partecipazione attiva del municipio di Fontanelice insieme a quelli di Casola Valsenio e Cotignola, si rinnoverà l’evento ‘Monte Battaglia – ... Come scrive ilrestodelcarlino.it