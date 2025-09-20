l’aggiornamento sullo sviluppo di The Batman Parte II. Il progetto del sequel di The Batman, diretto da Matt Reeves, sta finalmente prendendo forma dopo un periodo di incertezze e ripensamenti. La produzione, che si prevede inizi nei primi mesi del 2026, segna un passo importante verso la realizzazione di uno dei film più attesi nel panorama cinematografico dedicato a DC Comics. stato attuale della produzione e dettagli sulla sceneggiatura. Le fasi preliminari sono state completate con successo: la sceneggiatura ufficiale è stata finalizzata, aprendo così la strada alle riprese. La data di uscita è fissata per il 1° ottobre 2027. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Batman parte ii: matt reeves svela il mistero che preoccupa i fan dc