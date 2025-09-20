Batman nel dcu | james gunn conferma trattative con un grande attore

Il progetto cinematografico dedicato a Batman nel nuovo universo DC sta attraversando una fase di grande fermento, con particolare attenzione rivolta alla scelta dell’attore che interpreterà il Cavaliere Oscuro. La produzione, parte integrante del primo capitolo della nuova fase denominata “Gods and Monsters”, si concentra sulla creazione di una versione più consolidata e riconoscibile del personaggio, includendo anche la presenza di una Bat-Family all’interno della narrazione. aggiornamenti sul casting di batman nel DC universe. stato attuale della selezione dell’attore protagonista. Durante un’intervista recente, James Gunn, co-CEO di DC Studios, ha confermato che sono stati individuati alcuni nomi come possibili interpreti di Batman. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Batman nel dcu: james gunn conferma trattative con un grande attore

In questa notizia si parla di: batman - james

James Gunn rivela se anche il Batman del DCU avrà i mutandoni

Superman e Batman si sono già incontrati nel DCU? Ecco cosa dice James Gunn

Chris pratt e le voci su batman: cosa dice james gunn sul dc universe

The Batman, previsti altri spinoff sulla serie, ma James Gunn avvisa: "Matt Reeves non vi deve altro" - X Vai su X

Un attore di *The Batman* risponde duramente alle critiche sulla “gentilezza” del nuovo *Superman* di James Gunn. Leggi le sue parole nell’articolo. #TheBatman #Superman #JamesGunn #DCU Vai su Facebook

The Batman 2 sarà ambientato nel DCU di James Gunn? Matt Reeves fa chiarezza; Batman, James Gunn sul Cavaliere Oscuro nel DCU: Dovrà essere molto diverso da Robert Pattinson; James Gunn sulle differenze tra il nuovo Batman del DCU e i film con Robert Pattinson: 'Dipende dalla visione del regista'.

James Gunn parla dell’ingresso di Robert Pattinson nel DCU dopo The Batman 2 nel 2026 - Sono circolate teorie sul fatto che l’attore sembri unirsi a questo franchise perché Clayface è stato girato nelle stesse location di The Batman del 2022. Come scrive cinefilos.it

The Batman 2 ambientato nel DCU o in Altrimondi? Matt Reeves fa chiarezza - Con The Batman Part II pronto a girare nella primavera 2026, Matt Reeves ha confermato che la sua saga rimarrà un progetto "Altrimondi", indipendente dal nuovo DCU guidato da James Gunn e Peter Safran ... Come scrive msn.com