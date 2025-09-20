Batman compie 86 anni ecco i Funko per festeggiare il suo compleanno!
In occasione del Batman Day, Funko ha presentato tanti modelli per festeggiare l'iconico personaggio dei fumetti della DC. Nella giornata di oggi 20 settembre si festeggerà Batman, arrivato ormai al suo 86° compleanno. Funko ha quindi presentato i suoi Pop! e i Bitty Pop! per festeggiare nel migliore dei modi il Batman Day, l'appuntamento annuale in cui si celebra proprio l'uomo pipistrello. Il ritorno di Batman L'iconico personaggio dei fumetti della DC, prossimamente di nuovo protagonista sul grande schermo con The Batman 2 che vedrà nuovamente Robert Pattinson nel ruolo di Bruce Wayne, è uno dei supereroi più amati di sempre e verrà celebrato con molte iniziative e nuove linee di merchandise. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: batman - compie
Oggi compie 74 anni un uomo che è stato Beetlejuice, l'Avvoltoio, Birdman, il fondatore di McDonald's, Jack Frost, ma che resterà per sempre Batman. Auguri Michael Keaton. Vai su Facebook
Batman compie 86 anni, ecco i Funko per festeggiare il suo compleanno!; Le migliori storie di Dick Grayson: dagli anni ’30 ad oggi; Gli 80 anni di Morgan Freeman, il premio Oscar che è sempre garanzia di qualità.
Batman Day, al via i festeggiamenti per celebrare il Cavaliere Oscuro (cogliendo l'occasione per ripercorrerne la storia) - Le vicende del supereroe di Gotham City dagli esordi alle celebrazioni di oggi, tra fumetti, videogiochi e Hollywood ... Da wired.it
Batman ha 86 anni, anche il New York Comic Con 2025 lo festeggia con un videogame - Il videogame Lego Batman: Legacy of the Dark Knight sarà disponibile in versione demo allo stand Dc al New York Comic Con 2025, dal 9 al 12 ottobre, a proseguire i festeggiamenti per l'86esimo complea ... Scrive gioconews.it