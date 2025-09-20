In occasione del Batman Day, Funko ha presentato tanti modelli per festeggiare l'iconico personaggio dei fumetti della DC. Nella giornata di oggi 20 settembre si festeggerà Batman, arrivato ormai al suo 86° compleanno. Funko ha quindi presentato i suoi Pop! e i Bitty Pop! per festeggiare nel migliore dei modi il Batman Day, l'appuntamento annuale in cui si celebra proprio l'uomo pipistrello. Il ritorno di Batman L'iconico personaggio dei fumetti della DC, prossimamente di nuovo protagonista sul grande schermo con The Batman 2 che vedrà nuovamente Robert Pattinson nel ruolo di Bruce Wayne, è uno dei supereroi più amati di sempre e verrà celebrato con molte iniziative e nuove linee di merchandise. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Batman compie 86 anni, ecco i Funko per festeggiare il suo compleanno!