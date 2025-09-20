Lotte, diritti e al centro anche la guerra come moltiplicatore di disabilità. “Un’onda che non si può fermare” è il messaggio che vogliono trasmettere gli organizzatori del Disability Pride Italia (DPI), arrivato alla decima edizione e concentrato soprattutto nel mese di settembre. Dopo gli appuntamenti tenutosi a giugno a Milano e Torino, l’evento nazionale si terrà a Roma sabato 20 settembre, per poi proseguire anche in altre città come Palermo il 20-21 settembre, Firenze e Genova il 27 settembre, Bologna 28 settembre, il 3 ottobre Bari e 4 ottobre Taranto, concludendosi a Orvieto il 25 ottobre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Basta con la storiella che non ci sono soldi mentre si investono per uccidere le persone”: la lotta del Disability Pride