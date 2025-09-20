Basket Unieuro | esordio da dimenticare ko con Cremona

Forlì, 20 settembre 2025 – Esordio da dimenticare per la Pallacanestro 2.015. Il nuovo campionato si apre con un ko in casa della Juvi Cremona (78-70 il finale), con l’Unieuro costretta ad alzare bandiera bianca dinanzi ad un break di 20-4 a cavallo tra terza e quarta frazione. Allen ritrova i tifosi forlivesi marcando 23 punti (910 al tiro), ma non basta. Forlì parte forte spinta dai canestri di Allen (0-7, poi 5-12), ma l’esecuzione difensiva non è sempre impeccabile e la Juvi torna in partita colpendo dall’arco. Prima con Allinei e McConico (18-16), quindi con Panni nella seconda frazione, trovando per due volte il +5 (32-27 e 38-33). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket Unieuro: esordio da dimenticare, ko con Cremona

In questa notizia si parla di: basket - unieuro

Basket A2, ecco la prima giornata di campionato: l'Unieuro in trasferta a Cremona

L'Unieuro Forlì esclusa dalla "Riccione Basket Cup" per motivi d'ordine pubblico

Basket, una settimana di allenamenti a porte aperte per Unieuro in vista dell'amichevole con la Virtus Roma

Basket. L’Unieuro Forlì spreca e si ferma in semifinale di Supercoppa - X Vai su X

United Eagles Basketball Cividale. . In diretta dalla palestra comunale di Lignano Sabbiadoro, la finalina del Memorial Bortoluzzi - Trofeo Butangas tra UEB Gesteco Cividale e Unieuro Forlì. #FuoriGliArtigli - facebook.com Vai su Facebook

Basket Unieuro: esordio da dimenticare, ko con Cremona.

L’Unieuro chiamata alle prove generali - Tra una settimana sarà Supercoppa quindi vincere conterà davvero ma per l’Unieuro è ancora tempo di prove, ancorché sempre più specifiche e ... Riporta corriereromagna.it