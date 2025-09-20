Basket - Serie DR1 maschile La Libertas ora punta tutto sul campionato

Non è andata bene alla Libertas, uscita subito dalla Coppa Toscana. I biancorossi hanno perso in casa con Shoemakers Monsummano che ha gestito tutto il match senza lasciare spazi di manovra ai ragazzi di Piochi. Il primo obiettivo della stagione è, quindi, sfumato e, adesso, la concentrazione è tutta sul campionato che vedrà la Libertas debuttare in casa sabato 4 ottobre, alle 21.15, contro Castelfranco Frogs. Un match che già sulla carta si preannuncia molto difficile ed insidioso. Intanto Piochi ed i suoi ragazzi stanno continuando la preparazione a ritmi serrati, con l’obiettivo di farsi trovare pronti per questo debutto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

