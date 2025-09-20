Basket Serie B femminile Usmate si illude con Micia Gatti Poi cede alla corazzata Costamasnaga
Primo stop stagionale per l’ AS Medical Usmate, che in amichevole ha perso per 80-59 a Costamasnaga. "Abbiamo affrontato una squadra che milita da anni in vetta alla classifica della Serie A2 - spiega coach Pasquale De Sena - li ringraziamo per averci invitato da loro perché è stato un test importante, che ci aiuterà a crescere. Nel primo periodo di gioco siamo stati avanti nel punteggio in quanto siamo riusciti a servire dei bei palloni sotto canestro a Micia Gatti. Con il passare dei minuti però abbiamo cominciato a soffrire l’atletismo, la fisicità e il talento delle giovani di Costa, giocatrici che sono abituate ad allenarsi anche due volte al giorno". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
