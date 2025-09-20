Basket parte il campionato dell’OraSì | C’è grande entusiasmo e voglia di iniziare

È tempo di campionato per l’OraSì Basket Ravenna, che domani alle ore 18 farà il proprio esordio stagionale sul parquet del PalaCasoria contro la formazione locale di Casoria. Dopo cinque settimane di intensa preparazione e diverse amichevoli di avvicinamento, i giallorossi sono pronti a iniziare. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it