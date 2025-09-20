Basket parte il campionato dell’OraSì | C’è grande entusiasmo e voglia di iniziare
È tempo di campionato per l’OraSì Basket Ravenna, che domani alle ore 18 farà il proprio esordio stagionale sul parquet del PalaCasoria contro la formazione locale di Casoria. Dopo cinque settimane di intensa preparazione e diverse amichevoli di avvicinamento, i giallorossi sono pronti a iniziare. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
In questa notizia si parla di: basket - parte
Basket Serie B Nazionale. La San Giobbe scalda i motori. L’11 agosto parte la stagione
Il basket scalda i motori, c'è il calendario: si parte da Milano, l'esordio al Flaminio sarà contro Rieti
Avellino Basket parte col piede giusto: superata Rieti in un match combattuto
Universal basketball Novara. Lil Tjay · F.N. Union Basket Novara parte subito con i suoi valori più rari e autentici: condivisione, passione e possibilità per tutti di vivere lo sport più bello del mondo. Sempre con rispetto, sempre con energia. Giovedì 25 s Vai su Facebook
Andrea Costa Imola Basket, parte la campagna abbonamenti - X Vai su X
Basket, Serie A: il calendario della stagione 2025/2026 - Oggi, martedì 29 luglio, è stato sorteggiato il calendario della stagione regolare. Secondo sport.sky.it
È nata LBATV: tutte le partite del campionato italiano di basket in streaming - È nata LBATV, una piattaforma che trametterà in streaming tutte le partite del campionato italiano. Riporta gazzetta.it