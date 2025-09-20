Basket parte il campionato dell’OraSì | C’è grande entusiasmo e voglia di iniziare

Ravennatoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È tempo di campionato per l’OraSì Basket Ravenna, che domani alle ore 18 farà il proprio esordio stagionale sul parquet del PalaCasoria contro la formazione locale di Casoria. Dopo cinque settimane di intensa preparazione e diverse amichevoli di avvicinamento, i giallorossi sono pronti a iniziare. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: basket - parte

Basket Serie B Nazionale. La San Giobbe scalda i motori. L’11 agosto parte la stagione

Il basket scalda i motori, c'è il calendario: si parte da Milano, l'esordio al Flaminio sarà contro Rieti

Avellino Basket parte col piede giusto: superata Rieti in un match combattuto

Basket, Serie A: il calendario della stagione 2025/2026 - Oggi, martedì 29 luglio, è stato sorteggiato il calendario della stagione regolare. Secondo sport.sky.it

È nata LBATV: tutte le partite del campionato italiano di basket in streaming - È nata LBATV, una piattaforma che trametterà in streaming tutte le partite del campionato italiano. Riporta gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Basket Parte Campionato Dell8217oras236