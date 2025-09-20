Basket - B femminile Le Mura stasera in coppa

Inizia la stagione ufficiale di Le Mura Spring che, oggi, alle 18.45, scenderà sul parquet del "Palatagliate" per affrontare, nei quarti di finale di Coppa Toscana, il Cmb Valdarno. Le biancorosse entrano al secondo turno grazie all’ottimo ranking ottenuto con la prima posizione toscana dello scorso campionato. Le valdarnesi domenica scorsa hanno battuto nell’eliminatoria Pontedera 68-60. Le ragazze di Pistolesi arrivano a questo appuntamento dopo le due gare giocate nello scorso week-end nell’ambito del torneo "Settembre Lucchese" che ha regalato buoni spunti ed ha fatto intravedere anche già buone giocate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

