All’inizio di ogni stagione sportiva, di solito, l’unica certezza è che dirigenti, staff tecnico e giocatori partono con l’obiettivo di migliorare il risultato ottenuto nell’annata precedente: nel caso dei Chemifarma Baskérs Forlimpopoli, invece, l’unica certezza è che questo obiettivo sarà impossibile da raggiungere, viste le 33 vittorie in altrettante gare disputate nel campionato 2425. Una stagione perfetta, dominata dall’inizio alla fine e culminata con la promozione ottenuta al mitico PalaSojourner di Rieti contro la Tiber Roma. Ora però la squadra di coach Alessandro ‘Paxson’ Tumidei, al terzo anno sulla panchina artusiana, dovrà archiviare quanto di molto buono fatto nei passati due anni e focalizzare la sua attenzione su un campionato nuovo e creato da appena due stagioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Baskérs, la prima volta in B Interregionale. Da imbattibile a neopromossa mina vagante