Baseball Usa gli hacker violano la piattaforma di vendita dei biglietti
Le piattaforme di vendita dei biglietti della Mlb, la Major League di Baseball americane, sono state hackerate. Molti biglietti digitali non solo sono scomparsi, ma rivenuti su piattaforme popolari come SeatGeek e StubHub. Sotto accusa a Ballpark app, la piattaforma usata da tutte e 30 le squadre Mlb dove è stato possibile rubare password o decifrarle da altre fonti. Il caso è stato sollevato da Athletic Utilizzate credenziali rubate. «La Ballpark app funziona correttamente e continua a gestire milioni di biglietti per i tifosi che assistono alle partite. Non ci sono prove di una violazione del sistema Mlb», ha chiarito la lega. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
