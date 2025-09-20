Baseball | troppa Italia per la Svizzera esordio vincente agli Europei
Si apre con un perentorio 18-0 sulla Svizzera il cammino dell’Italia agli Europei di baseball 2025. Sul diamante dello stadio Provini di Novara, la squadra azzurra, guidata dal manager Francisco Cervelli, non lascia scampo agli elvetici dimostrando nel primo inning quanto è enorme la differenza tra le due formazioni. Già nel primo inning si nota la differenza di livello esistente tra le due squadre: l’attacco d’esordio della Svizzera si chiude senza squilli, ma è quello azzurro a mettere regolarmente in crisi i lanciatori elvetici con irrisoria facilità. L’Italia riempie subito le basi, il primo punto arriva con il singolo di Matini che manda a casa Angioi, poi Lasaracina infila il suo Grande Slam, fuoricampo da 4 punti per il 5-0. 🔗 Leggi su Oasport.it
