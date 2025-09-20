Baseball Francisco Cervelli | Approccio offensivo spettacolare Ho sempre detto che l’idea principale è vincere

Prima partita e prima (tonante) vittoria per l’Italia del baseball agli Europei 2025. Il 18-0 sulla Svizzera conferma due cose: la prima è che la squadra azzurra c’è, la seconda è che il livello del gruppo di Novara è chiaramente inferiore, e di tanto, alle possibilità azzurre. Così Francisco Cervelli, il manager azzurro, alla FIBS: “ Questo è il motivo per cui abbiamo lavorato. Sono felice per la prima vittoria con l’Elite. L’approccio offensivo è stato spettacolare, domani è un’altra partita. L’idea principale è vincere, l’ho sempre detto. Abbiamo un gruppo di talenti unico, con la voglia di giocare forte. 🔗 Leggi su Oasport.it

