Baseball Francisco Cervelli | Approccio offensivo spettacolare Ho sempre detto che l’idea principale è vincere
Prima partita e prima (tonante) vittoria per l’Italia del baseball agli Europei 2025. Il 18-0 sulla Svizzera conferma due cose: la prima è che la squadra azzurra c’è, la seconda è che il livello del gruppo di Novara è chiaramente inferiore, e di tanto, alle possibilità azzurre. Così Francisco Cervelli, il manager azzurro, alla FIBS: “ Questo è il motivo per cui abbiamo lavorato. Sono felice per la prima vittoria con l’Elite. L’approccio offensivo è stato spettacolare, domani è un’altra partita. L’idea principale è vincere, l’ho sempre detto. Abbiamo un gruppo di talenti unico, con la voglia di giocare forte. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: baseball - francisco
Baseball, i preconvocati dell’Italia per gli Europei 2025: le prime scelte di Francisco Cervelli
https://dabitonto.com/cronaca/lutto-nel-mondo-del-baseball-e-scomparso-francesco-nonno-del-manager-azzurro-francisco-cervelli/ - facebook.com Vai su Facebook
Baseball, Francisco Cervelli: “Approccio offensivo spettacolare. Ho sempre detto che l’idea principale è vincere”; Baseball. Europei in vista, l’Unipol porta in azzurro. Agretti, Andretta, . Bassani e Gamberini.
Baseball: troppa Italia per la Svizzera, esordio vincente agli Europei - 0 sulla Svizzera il cammino dell'Italia agli Europei di baseball 2025. oasport.it scrive
Baseball, Infante e Guevara promossi nell’Italia Elite - Magic moment per baseball modenese sempre più ad alti livelli. Come scrive ilrestodelcarlino.it